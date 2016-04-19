« اكتشاف النفق » فخر زائف لحكومة الاحتلال وترويج للأكاذيب

تباهى وزير الحرب الاسرائيلي، ورئيس حكومة الاحتلال، بالصناعات العسكرية لجيش الاحتلال، وتصنيعها لتقنيات متطورة للكشف عن الأنفاق.

وزعمت المصادر الاسرائيلية، اكتشاف نفق قرب « كرم أبو سالم » أمس الاثنين، ليس بعيد عن مكان خطف الجندي جلعاد شاليط عام 2006، عبر تكنلوجيا « إسرائيلية » حديثة.

وفي تقرير للقناة العبرية الثانية، كشف أن شركة عادية، هي من عثرت على النفق جنوب القطاع، مبينةً أن « هذه الشركة استأجرها سكان الكيبوتسات »، ما يكذب ادعاءات يعلون ونتنياهو« .

واتضح بحسب القناة، أن فشل معدات جيش الاحتلال، استدعى سكان »الكيبوتسات"، إلى استئجار شركات خاصة للبحث عن الأنفاق في محيط منازلهم.

الجدير بالذكر، أن المصادر الفلسطينية، أكدت أن النفق المكتشف قديم وتم حفره منذ سنوات.