فصائل المقاومة تبارك عملية القدس و تعتبرها رد على جرائم الاحتلال

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين عملية القدس التي وقعت في حافلة « إسرائيلية » على خط 12 الواصل بين مدينتي القدس والخليل المحتلتين، و أسفرت عن وقوع عشرات الاصابات في صفوف المستوطنين.

و من ناحيتها اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي العملية بأنها رسالة تأكيد على استمرار الانتفاضة .

و أشارت الحركة الى ان العملية تدلل على حيوية المقاومة كخيار متجذر في العقل والوجدان الفلسطيني .

و من جهتها باركت حركة حماس العملية، و اعتبرتها رد فعل طبيعي على الجرائم الإسرائيلية وخاصة الإعدامات الميدانية وتدنيس المسجد الأقصى.

بدورها حملت الجبهة الديمقراطية حكومة نتنياهو المسؤولية عن عمليه القدس نتيجة ارهابها المنظم ضد شعبنا من اﻻعدمات للاستيطان والتهويد واﻻعتقاﻻت.

من جهته باركت كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة العملية البطولية بالقدس المحتلة.

وأكدت الكتائب في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، على خيار المقاومة في لجم قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصل بحق أبنائنا في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الكتائب العملية رد طبيعي علي جرائم الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من أرضنا المحتلة.

وطالبت كافة قوي المقاومة في الضفة الغربية بمزيد من هذه العمليات والدروس التي لا يفهم المحتل غيرها.