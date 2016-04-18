جيش الاحتلال ينشر صوراً للنفق الذي زعم اكتشافه على حدود غزة

نشر الناطق باسم جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين بعض الصور للنفق الذي زعم جيش الاحتلال صباح اليوم اكتشافه على حدود قطاع غزة

و كان جيش الاحتلال زعم ضبطه نفق هجومي للمقاومة الفلسطينية قرب مجمع « أشكول » جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن الجيش اكتشفت نفق هجومي طويل باستخدام تكنولوجيا جديدة اجتاز الحدود لمسافة 200 متر في المنطقة الواقعة بين حوليت و معبر كرم ابو سالم، وقرب المنطقة التي اختطف منها الجندي جلعاد شاليط.

ويعد سلاح الأنفاق بمثابة قوة إستراتيجية لدى المقاومة قادة على المناورة بها خلال أي مواجهة مع الاحتلال، وهو ما تم إثباته خلال العدوان الأخير على غزة حيث تلقى الاحتلال عدة ضربات موجعه سام بإنجاحها سلاح الأنفاق.













