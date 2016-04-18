فلسطيني يفوز بجائزة « رجل ادارة المخاطر » لعام 2016

احتفل اهالي مدينة بيت لحم اليوم الاثنين، في مقر المحافظة باستقبال وتكريم المواطن رياض جدال الحائز على جائزة « رجل إدارة المخاطر » لعام 2016 على مستوى العالم.

واحتضن المعهد البريطاني لإدارة المخاطر في العاصمة البريطانية لندن الجولة النهائية لجائزة أفضل « رجل إدارة مخاطر » للعام 2016، وجرت بين 5 أشخاص تم اختيارهم من بين 11 الف متخصص في إدارة المخاطر في أكثر من 60 دولة في العالم، وانحصر التنافس بين 5 دول هي فلسطين وبريطانيا وكندا والهند ونيوزيلندا.

وقال الفائز رياض جدال في حديث خاص لمراسل « القدس » دوت كوم، « اشعر بالفخر والسعادة لهذا الانجاز الفلسطيني الذي اهديه لشعبنا ولاسرانا البواسل ولشهدائنا وجرحانا، كما انه سيفتح الباب واسعا امام العقول الفلسطينية للدخول مثل هذا العلم الجديد محليا وعالميا ».

وجدال حاصل على درجة الدكتوراة في إدارة المخاطر، وهو عضو المجموعة الاقليمية لمعهد ادارة المخاطر في الاردن وفلسطين، ويعمل حاليا مديرا لدائرة إدارة المخاطر والتأمين في شركة الوطنية موبايل، وكان قد حصل على شهادات مهنية عالمية متخصصة من بريطانيا في إدارة المخاطر.

وفوز رياض جدال بهذه الجائزة العالمية يعتبر انجازا فلسطينيا على مستوى العالم، على غرار ما فعلت المعلمة الفلسطينية حنان حروب بفوزها بافضل معلمة لعام 2016.

وتعد« إدارة المخاطر » ركنا رئيسا وجزء أساسيا في موضوع حوكمة المؤسسات والحكومات وقطاعات الأعمال المختلفة تفضي حسب أحدث الدراسات إلى زيادة القيمة السوقية لمؤسسات الأعمال على اختلاف أنواعها بنسبة 25%، وتعمل على زيادة الحوكمة للحكومات والمؤسسات المجتمعية المختلفة الربحية منها وغير الربحية؛ مما يثري فرص انتعاش الاقتصاد الوطني.