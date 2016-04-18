جيش الاحتلال يبدأ تمرين عسكري في الجولان لمدة أسبوع

أفاد صوت « إسرائيل » مساء اليوم الاثنين، عن إجراء جيش الاحتلال تمريناً عسكرياً كبيراً في هضبة الجولان وغور الأردن للحفاظ على جهوزية جنوده لأي معركة مقبلة.

وذكر صوت « إسرائيل » بأن التمرين العسكري يبدأ اليوم الاثنين وينتهي بعد أسبوع، حيث سيشهد تدريب جيش الاحتلال حركة نشطة لطائرات ومركبات قوات الاحتلال.

فيما قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي: « إن التمرين العسكري كان مخطط له مسبقا ويندرج ضمن إطار خطة التدريبات التي أعدها جيش الاحتلال للعام الحالي 2016 للحفاظ على جهوزية جيش الاحتلال لأي معركة مقبلة ».