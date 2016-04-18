اليوم..الاحتلال يُصدر قراره بشأن جثامين الشهداء المحتجزة

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا « الإسرائيلية »، اليوم قرارها بشأن الجثامين المحتجزة لديها منذ بداية انتفاضة القدس.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن الجلسة ستكون الساعة التاسعة صباحًا، للنظر في الالتماس الذي قدمته اسر الشهداء المقدسيين للمطالبة بتحديد موعد لتسليم جثامين ابنائهم.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 12 شهيدا مقدسيا في الثلاجات، وهم:

ثائر أبو غزالة (19 عاما). والشهيد الطفل حسن مناصرة (15 عاماً)، والشهيد علاء أبو جمل (32 عاما)، والشهيد بهاء عليان( 22 عاما)، والشهيد الطفل معتز أحمد عويسات (16 عاما)، والشهيد محمد عبد نمر( 37 عاما)، والشهيد عبد المحسن حسونة (21 عاما)، والشهيد محمد أبو خلف( 20 عاماً)، والشهيدة فدوى أبو طير (51 عاماً)، والشهيد فؤاد أبو رجب (21 عاماً)، والشهيد عبد المالك أبو خروب (19 عاماً)، والشهيد محمد الكالوتي (21 عاما).