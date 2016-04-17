يوفنتوس يقترب من لقب الدوري الإيطالي

اكتسح يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الأربعة الأخيرة ضيفه باليرمو 4-صفر اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب « يوفنتوس » في مدينة تورينو، تقدم فريق « السيدة العجوز » في وقت مبكر بعد تمريرة موزونة من صانع الألعاب الفرنسي بول بوغبا إلى الألماني سامي خضيرة لم يتردد في إيداعها الشباك على يمين الحارس ستيفانو سورنتينو في أسفل الزاوية (10).

وفي الشوط الثاني، أضاف بوغبا الهدف الثاني بعد ركنية وتمريرة بالرأس من الإسباني ألفارو موراتا (71)، وأضاف الكولومبي خوان كودرادو الثالث بعدما وصلته كرة عند نقطة الجزاء أسكنها في سقف الزاوية اليمنى (74).

واختتم سيموني بادوين بديل خضيرة المهرجان بالهدف الرابع (89).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 79 نقطة بفارق 9 نقاط أمام نابولي، وبات قريباً من التتويج بطلاً للمرة الخامسة على التوالي.

فيورنتينا يتجاوز كبوته

وعلى ملعب أرتيمو فرانكي، تجاوز فيورنتينا كبوته التي استمرت 6 مراحل متتالية حقق فيها 4 تعادلات وخسارتين وتراجع من المركز الثاني إلى الخامس بفوزه على ضيفه ساسوولو 3-1.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد حصوله على ركنية نفذها الكرواتي ميلان باديلي وتابعها المدافع الأرجنتيني غونزالو رودريغيز برأسه في الشباك (10).

وفي الشوط الثاني، أدرك دومينيكو بيراردي التعادل مستفيداً من تمريرة الفرنسي غريغوار دجيفريل (55)، لكنه لم يهنأ طويلاً إذ تقدم فيورنتينا مجدداً بواسطة السلوفيني يوزيب إيليسيتش (57).

وأثمر ضغط فيورنتينا هدفاً ثالثاً عندما حاول الحارس أندريا كونسيلي أبعد كرة عن مرماه فتحولت بالخطأ إلى الشباك (83).

وصار رصيد فيورنتينا 59 نقطة بالمركز الخامس مقابل 48 لساسوولو السابع.

وسقط هيلاس فيرونا الأخير أمام فروزينوني الوافد الجديد 1-2 فانتقل الفائز خطوة إلى الأمام في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على باليرمو، علماً بأنّ الفرق الثلاثة تحتل المراكز الثلاثة المؤدية في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية.

وتقدم فروزينوني بعد متابعة من أدريانو روسو لكرة وصلته من ركلة ركنية (15).

وفي الشوط الثاني، أدرك ماتيو بيانكيتي التعادل (64)، لكن أليساندرو فرارا خط الفوز مجدداً للضيوف في الوقت بدل الضائع (90+2).

من جهته حقق ميلان فوزاً صعباً على مضيفه سمبدوريا بهدف وحيد ومتأخر حمل توقيع الكولومبي كارلوس باكا إثر تمريرة متقنة من جاكومو بونافانتورا (71) رافعاً رصيده الى 15 هدفاً في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين.

وصار رصيد ميلان 52 نقطة وبقي في المركز السادس مقابل 36 نقطة لسمبدوريا الخامس عشر.

وعلى الملعب الأولمبي في روما، فاز لاتسيو على ضيفه إمبولي بهدفين نظيفين سجلهما أنطونيو كاندريفا (6) من ركلة جزاء احتسبت إثر لمسة يد من الصربي أوروس كوسيتش، والنيجيري أوجينيي أونازي إثر تمريرة من الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه (44).

وتعادل أودينيزي مع كييفو صفر-صفر.