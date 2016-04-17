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المصري: من صنع صفقة وفاء الأحرار الأولى سيصنع الثانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:06 - 17 ابريل 2016
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خرج الآلاف في مسيرات جماهيرية حاشدة نظمها جهاز العمل الجماهيري في منطقة غرب غزة بعد صلاة المغرب في ذكرى استشهاد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وخلال كلمة له قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، أن لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة « حماس » مساء اليوم الأحد، أن لدى الكتائب ما تنجز به صفقة تحرير للأسرى مشرفة.

وشدد المصري، على تمسك شعبنا بمقاومته المشروعة، وبكل فلسطين أرضاً لا تقبل القسمة ولا تقبل أن يسكنها غير شعبها، قائلاً: « نحن أصحاب الأرض وفرسانها ».

وبين أن ثمرة جهد كتائب القسام هي تحرير الأسرى في صفقة وفاء الأحرار التي شكلت علامة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، منوهاً أن هذا الانجاز لم يأت من فراغ ومن صنع صفقة وفاء الأحرار الأولى سيصنع الثانية في القريب العاجل.

وشارك عناصر من كتائب في عرض عسكري إلى جانب المسيرة تأكيداً منهم على نصرتهم لقضية الأسرى.

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