القناة الثانية: المقاومة أطلقت أكثر من 7 آلاف صاروخ منذ 2001

قالت القناة العبرية الثانية، إن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت ما يزيد عن 7 آلاف صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، منذ عام 2001.

وبحسب تقرير نشرته القناة اليوم السبت، فإنه تم تسجيل إطلاق 7160 صاروخًا منذ 16 نيسان 2001، مشيرًا إلى أن أول صاروخ قسام تم إطلاقه في ذاك اليوم لم يكن يتجاوز مداه 3-5 كيلو مترات فقط.

وتطرق التقرير إلى عملية التصنيع البدائية للصواريخ، والظروف التي رافقتها، ومراحل التطوير، والبلدات والمدن الإسرائيلية التي استهدفتها ابتداءً من مستوطنة « سديروت » وصولًا لمدينة حيفا التي تبعد مسافة 160 كيلو مترًا.