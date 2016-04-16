ماذا حدث في هذا اليوم..« 16 ابريل » بين « اسرائيل » وقطاع غزة ؟

في تقرير اعده التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية لأبرز الأحداث التي ربطت قطاع غزة بإسرائيل في هذا التاريخ فكان الحديث عن أول صاروخ أُطلق من قطاع غزة نحو الكيبوتسات المجاورة للقطاع حدث بتاريخ 16 ابريل عام 2001 وهذا الصاروخ غير كليا خارطة التهديدات الصادرة عن قطاع غزة.

في تقرير اعده التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية , فقال إن أول صاروخ اطلق من قطاع غزة نحو الكيبوتسات المجاورة للقطاع حدث بتاريخ 16 ابريل عام 2001 , وهذا الصاروخ غير كليا خارطة التهديدات الصادرة من قطاع غزة , وبعد مرور سنوات بدأ سكان مغلف غزة يسمعون صفارات الانذار ( تسيفع ادوم ) وصواريخ غزة يزداد مداها و« اسرائيل » صنعت لصدها القبة الفولاذية .

ففي 14 ابريل 2001 اطلقت التنظيمات المسلحة في قطاع غزة أول صاروخ من نوع قسام يصل مداه عدة كيلو مترات وتم اطلاقه نحو الكيبوتسات القريبة من غزة فهذا الامر تم قبل 15 عاما .

ومنذ هذا اليوم قبل 15 عام وقد استخدم الفلسطينيون داخل غزة قبل ذلك انواع مختلفة من العمليات ومن بينها اطلاق قذائف هاون وعمليات تفجيرية واطلاق نار ضد مستوطني غوش قطيف والجنود الإسرائيليين ولكن منذ ان تم اطلاق اول صاروخ مصنع يدويا وبعد ذلك تم تطوير هذا الصاروخ , اصبحت اكبر مما اوجب اسرائيل لتغير تعاملها وتم اجبارها على تطوير منظومة القبة الفولاذية.

فقد اطلقت تنظيمات المقاومة في غزة نحو قرابة 7 الاف و160 صاروخ حتى اليوم.

واشار التقرير الىان ابعد صاروخ اطلق من غزة وصل لحيفا اي علي بعد 160 كيلو عن حدود قطاع غزة ,والوقت الذي منحه الجيش للإسرائيليين للاحتماء يبلغ ما 3 دقائق والامر منوط ببعد المكان الذي اطلق الصاروخ نحوه ففي عام 2011 تم ادخال منظومة القبة الفولاذية للعمل بهدف اعتراض واسقاط صواريخ غزة , ولحتى اليوم نجحت إسرائيل باعتراض واسقاط 1200 صاروخ لمنظمات المقاومة كافة وفي مقدمتها حماس والجهاد .

وبين التقرير ان منظمات المقاومة في غزة تقوم بطلاء صواريخها, فلكل تنظيم لون حماس تطلي صواريخها باللون الاحمر , والجهاد الاسلامي باللون الاصفر , وكتائب الأقصى باللون الاسود .