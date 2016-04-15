مظهر جديد لـ « تويتر » على اندرويد

بدأ موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » في اختبار تصميم جديد لتطبيقه على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام « أندرويد »، وفق ما ذكر تقرير إخباري حديث.

وأوضح موقع « ذا فيرج » الأميركي، الخميس، أن تويتر باشر عمليا بتجربة النسخة الجديد من تصميم تطبيقه لدى مجموعة محدودة من المستخدمين.

وأشار إلى أن المستخدمين وجدوا أن التصميم الجديد أيسر من جهة الانتقال بين أقسام التطبيق، الذي صار يحتوي الآن 4 أقسام هي: التغريدات الواردة، والتنبيهات، والرسائل، والفعاليات.

ويمكن للمغردين الانتقال بين أقسام التطبيق عبر النقر على رموز الأقسام أو الضغط عليها، وتوجد رموز الأقسام على أشكال أزرار صغيرة بأعلى صفحة التطبيق.

ويخفي الشكل الجديد أقسام الملف الشخصي والإعدادات وغيرها عن الصفحة الرئيسية، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها عبر النقر على قائمة تنزلق من جهة اليسار، أو الضغط على رمز الملف الشخصي عندما يظهر مع بداية تشغيل التطبيق لفترة قصيرة.



وأخفى تويتر 3 تغريرات من أسفل شاشة التطبيق، بهدف إتاحة تلك المساحة للرموز الأخرى.