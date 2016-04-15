تغرة خطيرة تتيح للقراصنة تعطيل أجهزة « ايفون » عن بعد

اكتشف خبراء أمنيون ثغرة خطيرة تتيح للقراصنة تعطيل أجهزة آيفون وآيباد المتصلة بشبكة « واي فاي » عبر خداع أنظمة التشغيل لتلك الأجهزة بأن التاريخ الحالي هو الأول من يناير 1970.

وتعتمد هذه الحيلة على الثغرة التي اكتشفت مطلع هذا العام، التي تدخل آيفون في حلقة لا نهائية عند ضبط تاريخه على 1 يناير 1970، وذلك بسبب خلل برمجي في نظام iOS.

وبعد ضبط الهاتف على ذلك التاريخ يرفض آيفون أو آيباد إعادة الإقلاع، ويتوقفان عن الاستجابة، وتعرض للمستخدم شاشة أبل الرئيسية دون أي استجابة.

وقد أصدرت شركة أبل التحديث iOS 9.3 الشهر الماضي، وهذا التحديث قدم حلا لمشكلة التاريخ، لكن يبقى المستخدمون، الذين لم يثبتوا ذلك التحديث، عرضة للخطر.

وقد اكتشف الباحثون الأمنيون في الحماية الرقمية أن بإمكان القراصنة ضبط تاريخ آيفون على 1-1-1970 عن بعد وتعطيله عن بعد، إن لم يكن صاحبه قد ثبت التحديث الجديد.