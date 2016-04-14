الاحتلال يصادر 2800 دونم في سلفيت وقلقيلية

أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة أكثر من 2400 دونم من أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت وسنيريا جنوب شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، إن القرار الذي وصل عبر الارتباط الفلسطيني يقضي بمصادرة 2400 دونم من أراضي الجهة الغربية لبلدة الزاوية وأوضح أن الأراضي التي يشملها القرار تقع في مناطق: خلة سريسيا، وخلة حمد، وخلة الوطاوط، ووادي النجاصات، والوادي القبلي، وجبل الكروم، ودير قسيس، والزّرد، وخلة الكزبرة، والقسطل.

وأضاف إنه لم تصلهم الخرائط التي تبين إحداثيات هذه الأراضي حتى الآن، وتم مراسلة الارتباط المدني والمحافظة والأجهزة الأمنية وهيئة شؤون الجدار والاستيطان، لمواجهة هذا القرار.

وأشار إلى أن مساحة بلدة الزاوية تبلغ 20 ألف دونم، بينها 8000 دونم تقع خلف الجدار، ولا يستطيع أصحابها الوصول إليها.

بينما تقع أغلب الأراضي التي يشملها قرار المصادرة في الجهة الثانية من الجدار، وهي أراض زراعية وهناك مشاريع استصلاح زراعي وفيها عدد من الآبار الزراعية.