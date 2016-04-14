الأسير « جنازرة » يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 43

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، إن الأسير سامي جنازرة من مخيم الفوار قضاء محافظة الخليل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 43 يوماً.

وذكر محامي نادي الأسير في آخر زيارة تمت للأسير جنازرة في زنازين سجن « النقب » أنه يعاني من صعوبة في المشي، ودوران دائم وفقدان في الوزن، ورغم التراجع الذي طرأ على وضعه الصحي إلا أن إدارة السجون تصر على احتجازه في الزنازين.

وكانت محكمة « عوفر » العسكرية رفضت الاستئناف الذي قدم باسم الأسير الجنازة ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، ورداً على ذلك قدم نادي الأسير طلب لعقد جلسة التماس له في المحكمة العليا للاحتلال التي من المفترض أن تعقد في تاريخ 16 أيار القادم.

يذكر أن الأسير جنازره (43) عاماً، هو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في سجون الاحتلال إلا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقاله في تاريخ الخامس عشر من نوفمبر الماضي، ويعتبر أمر الاعتقال الإداري الحالي هو الثاني، علماً أنه ومن المفترض أن ينتهي أمر اعتقاله في 13 من تموز القادم.