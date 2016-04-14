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15 أسيراً في « عوفر » يواصلون الإضراب عن الطعام

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:00 - 14 ابريل 2016
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أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأن 15 أسيراً، في سجن « عوفر » الإسرائيلي يواصلون الإضراب عن الطعام منذ أيام عدة؛ للمطالبة بإنهاء عزل الأسير شكري الخواجا.

وجاء تصريح بولس، عقب زيارة نفذها لعدد من الأسرى في السجن، موضحا أن الأسرى المضربين هم: محمد ناصر، ومحمد عداوين، ومحمد كفاية، وإسلام حامد، ورجب مطير، ومحمد مطير، وحامد عبده، وأمجد أبو عليا، ونعمان مخطوب، وشرحبيل عطا، وحسن حمدان، وأمير سعد، وعلي يعقوب، وجاد يعقوب، ومريتح شريتح.

وفي سياق متصل ذكر نادي الأسير في بيان له اليوم، أن الأسير شكري الخواجا، علق إضرابه عن الطعام بعد عدة أيام من الشروع به، رفضاً لاستمرار سلطات الاحتلال في عزله، وبسبب تدهور وضعه الصحي.

يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت على عزل الأسير الخواجا منذ عام 2014م.

 

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