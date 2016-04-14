عريقات يطالب بتأمين حماية دولية عاجلة لأبناء شعبنا في مخيم اليرموك

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم الخميس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا في مخيم « اليرموك » في سوريا.

ودعا عريقات في تصريح صحفي اليوم الخميس، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » والهيئات الانسانية، والدولية المختصة، بضرورة تأمين الحاجات الإنسانية إلى أبنائنا المحاصرين داخل المخيم.

كما نعى شهداء مخيم اليرموك الثلاثة محمد عمايري، وأحمد حمدان، ومحمد علي، الذين قضوا قبل يومين، بفعل الاشتباكات التي دارت في المخيم، بعد محاولة تنظيم « داعش » الإرهابي السيطرة عليه بشكل كامل، واندلاع مواجهات ومعارك مع تنظيم « جبهة النصرة ».

وقال: « إن ما ترتكبه هذه التنظيمات الإرهابية من جرائم إبادة وقتل للمدنيين الأبرياء، وحرق وتدمير لما تبقى من المخيم، ومنازله، وشوارعه الرئيسة، وحصار عشرات العائلات داخل منازلها، ومعاناتها من أوضاع معيشية قاسية للغاية، بسبب انعدام الطعام والدواء والمياه، ومنع الأهالي من الخروج إلى المناطق الآمنة يتطلب تحركا دوليا عاجلا من المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم السياسية والانسانية إزاء المعاناة المستمرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، ووقف هذه المجزرة المتواصلة بحقهم، ودعم جهود إنهاء الاحتلال ».

وأكد عريقات « أن الحل لا يكمن في استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في دول أوروبا وغيرها من الدول، أو في مخيمات جديدة، بل في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً عام 1948 طبقاً للقرار الأممي 194، وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وقيام دولة فلسطين ».