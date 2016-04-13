الاحتلال: إحباط 10 محاولات اختطاف جنود ومستوطنين بالضفة

ذكر موقع 0404 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط 10 محاولات لاختطاف جنود ومستوطنين بالضفة المحتلة منذ اندلاع انتفاضة القدس.

وأوضح المصدر أن الهدوء الحالي بالعمليات الموجهة ضد الإسرائيليين ليس إشارة على انتهاء الانتفاضة.

وكان جيش الاحتلال قرر إرسال كتيبتين إضافيتين للضفة المحتلة خوفـًا من استئنـاف العمليات الفدائية من قبل الفلسطينيين في عيد « الفصح » اليهودي.

وكان ضابط كبير في جيش الاحتلال الاسرائيلي توقع اشتداد العمليات الفدائية في الضفة والقدس المحتلتين في شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح اليهودي.

وقال الضابط الإسرائيلي: على الرغم من انخفاض عدد العمليات الموجهة ضد الإسرائيليين، إلا ان قوات الجيش في نفس الوقت تستعد لحلول عيد الفصح اليهودي ولشهر رمضان.

وحذر الضابط قائلا: الوضع الحالي يمكن ان يتغير مرة واحدة لذلك نحن نستعد لتصعيد امني كبير فترة عيد الفضح فهناك احداث احتفالية كبيرة للإسرائيليين، كذلك هناك يوم استقلال « اسرائيل » وفترة شهر رمضان.