القناة الثانية: احتمال لاعادة السفراء بين « اسرائيل » وتركيا دون اتفاق

ذكرت القناة العبرية الثانية نقلاً عن مصادر تركية قولها بانه وعلى الرغم من الصعوبات للتوصل لتسوية مع الاتراك يتبلور الان اتفاق يتم من خلاله اعادة السفراء بين الجانبين، دون التوصل لاتفاق مصالحة بينهما.

وقد رد مكتب نتنياهو على ذلك قائلا: « بانه لا علم لهم بذلك الاعتقاد ».

وحسب مكتب نتنياهو فان ارسل الاتراك طلبا لارسال سفيرهم لتل ابيب فسوف نصادق على الطلب التركي، و ان فعلت ذلك تركيا، فإن « اسرائيل » ايضا ستعيد سفيرها لانقرة.

وبالامس قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان انقرة لن تكن على استعداد للتنازل عن مطلبها لرفع الحصار عن قطاع غزة .

وحسب اقواله، فالان لا يوجد تفاهم مع « اسرائيل » لتطبيع العلاقات مرة اخرى، وان المحادثات مع « اسرائيل » ستستمر في الاسابيع المقبلة.