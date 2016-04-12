فضائح فيفا.. القضاء الأمريكي يقترح بدء المحاكمات في فبراير 2017

حدد القضاء الأمريكي شهر فبراير/شباط 2017 موعدا مبدئيا لبدء محاكمة المتهمين بفضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي يعاني منها منذ أشهر.

وكتب النائب العام روبرت كايبرز في رسالة الاثنين 12 إبريل /نيسان إلى القاضي الفدرالي ريموند ديري الذي يرئس القضية: "يتوخى جدول الأعمال المقترح البدء باختيار هيئة المحلفين في 27 فبراير/شباط 2017.

وفي إطار هذا البرنامج، ينبغي تقديم الدفوع قبل 30 يونيو/حزيران من العام الجاري، من أجل منح هيئتي الدفاع والادعاء الوقت الكافي لتحضير لوائحهم.

وتم اتهام 39 شخصا في قضية فساد تاريخية تضرب عالم كرة القدم، أطلت برأسها في مايو/أيار 2015.

ويطارد القضاء الأمريكي 30 منهم 5 اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، 8 أجبروا على البقاء في الولايات المتحدة، 9 يتواجدون في الخارج وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليمهم، و8 يتواجدون في بلادهم من دون طلبات تسليم.

ومعظم المتهمين في هذه القضية من القارة الأمريكية ومسؤولي شركات التسويق.