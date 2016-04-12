استقبال حافل للعاهل السعودي في تركيا لترسيخ التحالف بين البلدين

خص الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العاهل السعودي الملك سلمان الثلاثاء باستقبال حافل في القصر الرئاسي في انقرة، بشكل يؤكد على متانة العلاقات بين انقرة والرياض.

وقلد الرئيس التركي ضيفه أعلى وسام يعطى للقادة الاجانب هو وسام الجمهورية، واشاد بدوره في تطوير العلاقات بين البلدين اللذين يدين غالبية سكانهما بالمذهب السني من الاسلام، منذ توليه الحكم عقب وفاة شقيقه الملك عبد الله في 2015.

واثناء تقليده الوسام قال اردوغان « ان تعزيز العلاقات بين تركيا والعربية السعودية في كل الميادين بدعمكم، يمثل فرصة للسلام الاقليمي والعالمي »، بحسب ما جاء في بيان وزعته الرئاسة التركية.

كما اشاد اردوغان في كلمته بـ« القيادة الحكيمة » للعاهل السعودي منذ اعتلائه العرش في كانون الثاني/يناير 2015. وقال « مما لا شك فيه ان هذه الزيارة التاريخية اليوم تشكل رسالة قوية واضحة حول مستقبل علاقاتنا ».

وبعد فترة من التوتر اثر الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي عام 2013 حصل تقارب بين تركيا والسعودية ثم تطابقت نظرتهما حول الملف السوري.

ووصل العاهل السعودي الى باب القصر الرئاسي على تخوم انقرة بمواكبة الخيالة وهم يرفعون السيوف. وكان اردوغان في استقباله عند باب القصر الرئاسي الذي دخلاه محاطين بحرس الشرف التركي بالاضافة الى 16 رجلا يمثل كل منهم مرحلة من مراحل التاريخ التركي.

والاثنين استقبل اردوغان شخصيا العاهل السعودي في مطار انقرة، في خروج غير مسبوق عن البروتوكول المعتاد.

وهذه ثاني مرة يقلد فيها اردوغان اي زعيم اجنبي وسام الجمهورية خلال فترة رئاسته.