رئيس الشاباك: العلاقات المصرية السعودية تصب في مصلحة « إسرائيل »

أكد رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي الأسبق آفي ديختر، إن « تعزيز العلاقات بين مصر والسعودية يصب في مصلحة إسرائيل ».

وأشار ديختر اليوم الثلاثاء، إلى أن « تقوية العلاقات بين مصر والسعودية وبناء جسر بين الدولتين من فوق البحر الأحمر أمر تعتبره إسرائيل حيوي ».

ولفت إلى أن « إسرائيل تدعم محور الدول العربية المعتدلة التي تعمل ضد إيران وأذرعها ».

وفيما يتعلق بانتفاضة القدس قال ديختر، إن « ان حجم العمليات ضد إسرائيل انخفض بسبب إجراءات الجيش الصارمة ضد الفلسطينيين، وبسبب التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ».

وشدد على رفضه إقامة حزب جديد من قبل الحركة الإسلامية في الداخل، قائلاً: « يجب منع الحركة الإسلامية من وضع قدمها في المسجد الاقصى فعناصر تلك الحركة هم الذين يحرضون ضد إسرائيل ».