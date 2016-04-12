الاحتلال يهدم ثلاثة منازل شمال غرب بيت لحم ويشن حملة اعتقالات بالضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس المجلس القروي للولجة عبد الرحمن أبو التين، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة عين جويزة شمال القرية، وقامت بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء، تعود للمواطنين، ماهر محمود أبو خيارة، وعيسى القنطار، وعبيدة المحتسب.

وأشار أبو التين إلى أن قوات الاحتلال قامت قبل أسبوع بتصوير عدد من المنازل في منطقة « عين جويزة »، إضافة إلى إعطاء عدد من أصحاب المنازل يوم الأحد الماضي بلاغات بالهدم، لافتا إلى أن المنطقة تتعرض من منذ سنوات لمضايقات عدة تمثلت بهدم العشرات من المنازل وإيقاف البناء في عدد آخر، بحجة أنها تابعة لحدود بلدية القدس ولا يسمح البناء فيها إلا بموافقة إسرائيلية.

ومن جهة أخرى شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة .

حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 14 مواطناً من عدة أنحاء في محافظات الضفة بينهم صحفي، وقد شملت محافظات طولكرم، بيت لحم، سلفيت، الخليل، إضافة إلى مخيم قلنديا.

فقد اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين من محافظة طولكرم، وهم: أيمن محمود مصطفى طعمه (26 عاماً)، مراد عيسى دغش (40 عاماً)، بهاء أنور دغش، أمين بسام خويلد، علاوة على الصحفي حازم عماد ناصر الذي اُعتقل مساء أمس.

فيما اُعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فجار قضاء محافظة بيت لحم وهم: عادل أحمد ديرية (24 عاماً)، عصام عبد الله طقاطقة (17 عاماً)، وأسامة إبراهيم ديرية (24 عاماً)، ومن مخيم قلنديا اعتقل الاحتلال ثلاثة آخرين وهم: رائد فايز مطير، فادي أحمد زيات، ومحمد عيد بدران.

وفي الخليل جرى اعتقال لمواطنين وهما: منجد أكرم الرجبي (20 عاماً)، محمد عيسى زيادات (28 عاماً).

كذلك اُعتقل مواطن من بلدة الزاوية قضاء سلفيت وهو عبد الله رشيد موقده (30 عاماً).