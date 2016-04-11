كلينتون: حماس تستفز « إسرائيل »

أكدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من « مقاتلي حماس »، في خطوةٍ مخالفة عن منافسها بيرني ساندرز.

وقالت كلينتون خلال برنامج تلفزيوني « حال الإتحاد » الذي يذيعه تلفزيون CNN إن « حماس دائمًا تستفز إسرائيل، وهؤلاء غالبًا ما يتخفون بملابس مدنية، لكنهم مقاتلون حقيقيون يتبعون لحماس ».

وأضافت « لا بد أن يحدث رد في حال تعرض أحد جنودك لأي هجوم، وهذا الأمر ينطبق على إسرائيل التي تتعرض لاستهدافٍ على الدوام، لذلك فإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لأنها مضطرة لذلك » على حد زعمها.

لكن منافس كلينتون لم يوافقها الرأي؛ بل أقر أن إسرائيل ردت بقوة عسكرية مفرطة خلال حربها ضد قطاع غزة في صيف العام 2014.

وأضاف ساندرز في مقابلةٍ مع صحيفة « نيويورك ديلي نيوز » المحسوبة على اليمين المتطرف الأمريكي إن آلاف المدنيين الفلسطينيين لقوا حتفهم في حروب إسرائيل خلال السنوات الماضية".

وأظهر استطلاع أجرته فيلد بول يوم الجمعة أن ساندرز تمكن من تقليص الفارق بينه وبين كلينتون في استطلاعات الرأي في كاليفورنيا. وتقدمت كلينتون على ساندرز في هذا المسح بست نقاط فقط بدلا من فارق في خانة العشرات في وقت سابق من العام.