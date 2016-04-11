مفتي القدس: مزاعم الاحتلال عن عدم فرض قيود بالأقصى « كذبة كبيرة »

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين: « ان مزاعم الاحتلال حول عدم فرضه قيوداً بالأقصى خلال عيد الفصح مجرد أكاذيب إعلامية لكسب وُدَّ الراي العام العالمي ».

وأضاف الشيخ حسين لـ« فلسطين اليوم »: الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى مستمرة بشكل يومي وتزيد خلال فترة الأعياد اليهودية، وان ما يروجه الاحتلال من مزاعم حول تقديم تسهيلات للمقدسيين وعدم فرضه قيود فترة الاعياد مجرد فقاعة إعلامية لا أكثر.

وأوضح ان الاحتلال الإسرائيلي يبرر اعتداءاته على المسجد الاقصى من خلال مزاعم لا اساس لها من الصحة، كتقديم تسهيلات وهمية، والتخفيف من الإجراءات العقابية بشأن المصلين.

وتابع مفتي القدس: يومياً هناك اقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين بحق المسجد الأقصى، في كل لحظة يؤدون صلواتهم التلمودية، ويعقدون حفلات عقد قران الزواج، واحتفالاتهم بالبلوغ، موضحا أن اعداد المستوطنين التي تقتحم المسجد الأقصى بشكل يومي تتراوح من 30 إلى 100 مستوطن وتكون تحت حماية من جيش الاحتلال.

وكان منسق حكومة الاحتلال بالضفة المحتلة « يوآف مردخاي » زعم اليوم أنه لا يوجد أي تغيير في إجراءات الدخول إلى المسجد الاقصى خلال فترة احتفالات الفصح اليهودي وذلك في حال لم تطرأ أحداث أمنية تستدعي عكس ذلك.

وادعى في تصريحات صحفية أنه لن يكون هناك أي تغيير بالساعات ولا بمواعيد الصلوات، وحتى خلال فترة العيد.