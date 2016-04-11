« إسرائيل »: قضية تيران وصنافير لا تؤثر على العلاقة مع مصر

أكد الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن قضية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر والتي تنازلت عنها مصر إلى المملكة السعودية لن تؤثر على العلاقة التي تربطها مع جمهورية مصر العربية.

أوضح الاحتلال وفقاً لصوت « إسرائيل »، أن القضية قيد الدراسة القضائية للاحتلال في وزارة الخارجية بالقدس المحتلة.

وأشار إعلام الاحتلال بان « إسرائيل » تنتظر صدور رأي قضائي شامل حول القضية لتعلن موقفها بشكل رسمي.

وتابع قوله: « إذا اقتضت الحاجة فان »اسرائيل« ستتحاور مع مصر بشأنها، مؤكدة أن القضية لا تؤثر إطلاقا على العلاقات »الإسرائيلية« المصرية.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح أمس الأحد بأن بلاده لن تنسق مع »اسرائيل" بشأن الجزيرتين ولن تتفاوض معها لأن الالتزامات التي تعهدت بها مصر ستلتزم بها المملكة بما فيها وضع القوات الدولية هناك.

ولفت الوزير السعودي إلى التزام الرياض بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين ومنها اتفاقية كامب ديفيد.