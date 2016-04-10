« لجنة دعم الصحفيين » تطالب بالإفراج عن الصحفية المقدسية « سماح دويك »

طالبت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين بالإفراج عن الصحفية المقدسية سماح دويك (25 عاماً) والتي تم اعتقالها فجر اليوم الأحد، بعد مداهمة منزل ذويها في حي « رأس العامود » من بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية سماح دويك (25 عاماً) بعد مداهمة منزل ذويها في حي « رأس العامود »، بعد أن فتشت محتوياته وصادرت كافة الأجهزة الإلكترونية، كأجهزة المحمول والحاسوب.

وأوضحت اللجنة، وفقاً لشهادة عائلة الصحفية « دويك » التي تعمل في شبكة « قدس »، فإن قوات الاحتلال منعتها من دخول المسجد الأقصى منذ عدة أشهر وأدرجتها على « القائمة السوداء » التي تضم أسماء الممنوعات من دخول المسجد الأقصى .

ودعت اللجنة، المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية التي تعني بحقوق الصحفيين بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدةً أنه تم مطلع الأسبوع الماضي استدعاء الصحفية ديالا جويحان مراسلة صحيفة الحياة الجديدة من قبل مخابرات الاحتلال في إطار التضييق على الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من التغطية بحرية .

وبينت اللجنة، أن عمليات الاعتقال والاستدعاءات المتكررة للصحفيين تزايدت خلال انتفاضة القدس في محاولة « إسرائيلية » لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التغطية التي تفضح ممارسات الاحتلال، لاسيما في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين، أنه باعتقال الصحفية سماح دويك يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 17 صحفياً، أربعة منهم موقوفين منذ عدة أشهر دون تهمة تذكر .

يُشار إلى أن لجنة دعم الصحفيين تعمل في فلسطين والعراق ولبنان واليمن والبحرين ومصر وهي مؤسسة إقليمية مسجلة في المملكة المتحدة وحصلت على ترخيص من الأمم المتحدة.