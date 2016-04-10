8 أسرى يدخلون أعواماً جديدة

دخل اليوم الأحد، ثمانية أسرى من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم وفق لإذاعة الأسرى:

من مدينة الخليل/ الأسير جمال عبد الفتاح صبيح الهور (46 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى 18 عامًا، ومعتقل منذ عام 1997، وأمضى 19 عامًا في السجون.

والأسير سالم علي سالم مناصرة (32 عامًا) المعتقل عام 2006، ومحكوم بالسجن 12 عامًا، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير أمجد محمد فوزي عواد (24 عامًا) من مدينة نابلس المعتقل عام 2011، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

من مدينة القدس المحتلة/ الأسير خالد شوقي حبيب حلبي ( 37 عامًا) المعتقل عام 2002، ومحكوم بالسجن ثمانية وعشرين عامًا، وأمضى 14 عامًا في السجون الإسرائيلية.

والأسير بشار سعيد كامل الخطيب ( 42 عامًا) المعتقل عام 2002، ومحكوم بالسجن 15 عامًا، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير نوفل علي راشد عبد الغني( 34 عامًا) من مدينة طولكرم المعتقل عام 2001، ومحكوم بالسجن عشرين عامًا، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عمر شريف أسعد خنفر ( 43 عامًا) من مدينة جنين المعتقل عام 2002، ومحكوم بالسجن تسعة عشر عامًا، وأمضى 14 عامًا في السجون الإسرائيلية.

والأسير عزمي محمد سلمان أبو ظاهر (34 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 12 عامًا في السجون.