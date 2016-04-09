عاصفة رملية تجتاح سجن النقب

أكدت مصادر خاصة « لإذاعة الأسرى » من داخل سجون الاحتلال، مساء اليوم « السبت »، أن عاصفة رمية ورياح شديدة اجتاحت سجن النقب الصحراوي.

وأفادت المصادر أن العاصفة تسببت باقتلاع عدد من خيام الأسرى، وخسائر في ممتلكات الأسرى وإغراضهم الشخصية رغم محاولات الأسرى للحفاظ على ممتلكاتهم في ظل شح شديد في المستلزمات.

وأوضحت المصادر أن الموقف السلبي لإدارة السجن في اتخاذ أي إجراءات لتحصين أقسام الخيام وما تحتاجه من أخشاب ولوازم أخرى تركت عددًا من الأسرى بالعراء وفاقمت من معاناتهم.

وناشد الأسرى الجهات الحقوقية والقانونية وكافة المؤسسات الداعمة للأسرى، ضرورة التحرك السريع لإلزام الاحتلال بمعالجة خيام سجن النقب من هذه العواصف.

يذكر أن سجن النقب الصحراوي يتكون من ثلاث « قلاع » كل منها معزول تمامًا عن الآخر وهي أقسام الغرف والكرفانات وقلعة الخيام « الآبار ».