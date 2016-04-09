البورصة في أسبوع.. نشاط متواضع ومؤشر « القدس » مستقر

أغلق المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين تعاملات الأسبوع الماضي متماسكا بارتفاع طفيف، عاكسا استعادة حالة التوازن لأسهم الشركات التي انتهت من دورة توزيع الأرباح على المساهمين، خصوصا « الاتصالات الفلسطينية » وبنك فلسطين، وكذلك الاتجاه الصعودي لأسهم شركات ما زالت تنتظر اجتماع هيئاتها العامة.

وانضمت شركتين لقائمة الشركات التي أعلنت عن توزيع أرباح، هما: بنك القدس، الذي أوصى مجلس إدارته بتوزيع أسهم منحة بواقع 11 سهما مجانيا لكل مئة سهم مملوكة، والقدس للمستحضرات الطبية، التي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8 سنتات للسهم.

وفي اخبار الشركات أيضا، قررت بورصة فلسطين وقف سهم شركة « غلوبل كوم » للاتصالات عن التداول بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة.

وجاء في تعميم لبورصة فلسطين على شركات الوساطة « نظرا لأوضاع شركة »غلوبل كوم« ووجود خسائر سنوية متتالية فيها منذ تأسيسها، وفي ضوء قرارات مجلس الإدارة، وفي ضوء الحيثيات التي أوردها المجلس لهيئة سوق راس المال بشأن الإدارات السابقة والتي وردت فيها ادعاءات خطيرة بحاجة للتحقق من قبل الجهات المختصة، وبناء على موافقة هيئة سوق رأس المال، وعملا بأحكام القانون ونظام تداول الأوراق المالية، فقد تقرر وقف تداول أسهم الشركة في البورصة اعتبارا من يوم الأحد 10/4/2016 ولحين زوال أسباب هذا الوقف، ويشمل القرار وقف جميع التحويلات الأخرى التي تتم من خلال مركز الايداع والتحويل باستثناء التحويلات الإرثية ».

وتكبد سهم الشركة خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، مسجلا تراجعا بنسبة 12.5%.

وفي نهاية تداولات الأسبوع، أغلق مؤشر « القدس » على 507.15 نقطة مرتفعا بمقدار 0.87 نقطة أو بنسبة 0.17%، مدعوما بارتفاع مؤشري قطاعي: الخدمات، والتأمين، رغم انخفاض مؤشرات بقية القطاعات الممثلة في البورصة: الاستثمار، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة.

على صعيد النشاط، انخفض معدل عدد الأسهم المتداولة 42% إلى حوالي 357 ألف سهم يوميا من حوالي 612 الف سهم يوميا في الأسبوع السابق، كما انخفض معدل قيمة التداولات بنسبة 52.5% إلى حوالي 528 الف دولار يوميا من حوالي 1.11 مليون دولار يوميا في الأسبوع السابق.

بالإجمال، شهدت البورصة الأسبوع الماضي 724 صفقة شملت حوالي 1.8 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 2.64 مليون دولار، مقارنة مع 591 صفقة في الأسبوع السابق، شملت حوالي 3 ملايين سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 5.56 مليون دولار.

ومن بين 32 شركة جرى التداول على أسهمها، سجلت أسهم 15 شركة ارتفاعا، واستقرت أسهم 6 شركات، فيما أغلقت اسهم 11 شركة تداولات الاسبوع على تراجع.

قطاع الخدمات

سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.86%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليون دولار شكلت 45% من إجمالي قيمة تداولات البورصة.

وتركز النشاط في هذا القطاع على سهم شركة الاتصالات الفلسطينية، الذي أغلق تداولات الاسبوع مستقرا عند مستوى 5.18 دينار أردني، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 977 ألف دولار شكلت 82% من تعاملات قطاع الخدمات و37% من اجمالي قيمة تداولات البورصة.

وفي هذا القطاع أيضا، ارتفع سهما شركة « الوطنية موبايل »، والفلسطينية للكهرباء بنسبة 5% 1.69% على التوالي، فيما انخفض سهم الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية « واصل » بنسبة 3.41%.

قطاع البنوك والخدمات المالية

سجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضا بنسبة 0.08%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 648 الف دولار شكلت 25% من اجمالي قيمة تداولات البورصة.

وقاد النشاط في هذا القطاع سهم بنك فلسطين، الذي ارتفع بنسبة 0.77% وأغلق تداولات الأسبوع على 2.63 دولار، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 344 الف دولار شكلت 53% من تداولات قطاع البنوك و13% من اجمالي قيمة تداولات البورصة.

وفي هذا القطاع أيضا، ارتفعت أسهم بنوك: الإسلامي العربي بنسبة 0.67%، والتجاري الفلسطيني بنسبة 4.71%، والقدس بنسبة 1.54%، فيما انخفض سهما بنكي: الاستثمار الفلسطيني بنسبة 0.99%، والوطني بنسبة 6%، فيما أغلق سهم البنك الإسلامي الفلسطيني تداولات الأسبوع دون تغيير.

قطاع الاستثمار

سجل مؤشر قطاع الاستثمار انخفاضا بنسبة 0.34%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 452 الف دولار شكلت 17% من اجمالي قيمة تداولات البورصة.

وقاد النشاط في هذا القطاع سهم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار « أيبك »، الذي ارتفع بنسبة 2.44% وأغلق تداولات الأسبوع على 1.26 دولار، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 327 ألف دولار شكلت 72% من تعاملات قطاع الاستثمار و12% من اجمالي قيمة تداولات البورصة.

وفي هذا القطاع أيضا، ارتفع سهم شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بنسبة 3.13%، وانخفض سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار « باديكو »، وشركتها التابعة فلسطين للاستثمار الصناعي بنسبة 0.87% و2.5% على التوالي، فيما اغلق سهم شركة فلسطين للاستثمار العقاري تداولات الأسبوع دون تغيير.

قطاع الصناعة

سجل مؤشر قطاع الصناعة انخفاضا بنسبة 0.47%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 145 الف دولار شكلت 5.5% من اجمالي قيمة تداولات البورصة.

وفي هذا القطاع، ارتفعت أسهم شركات: بيت جالا لصناعة الأدوية بنسبة 26.41%، والوطنية لصناعة الكرتون بنسبة 7.48%، ودار الشفاء لصناعة الأدوية بنسبة 1.39%، وانخفضت أسهم شركات: دواجن فلسطين بنسبة 4.63%، وبيرزيت للأدوية بنسبة 6.57%، ومطاحن القمح بنسبة 1.49%، وفلسطين لصناعات اللدائن بنسبة 3.45%، فيما أغلق سهم شركة القدس للمستحضرات الطبية تداولات الأسبوع دون تغيير.

قطاع التأمين

سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 1.35%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 201 ألف دولار شكلت 7.61% من اجمالي قيمة تداولات الأسبوع.

وفي هذا القطاع، جرى التداول على أسهم أربع شركات، فارتفعت أسهم: المجموعة الأهلية للتأمين بنسبة 15.38%، والعالمية المتحدة للتأمين بنسبة 6.45%، والتكافل الفلسطينية للتأمين بنسبة 2.63%، فيما كان سهم شركة التأمين الوطنية الخاسر الوحيد مسجلا انخفاضا بنسبة 1.82%.