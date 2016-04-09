صندوق رسائل مخفي في « فيسبوك »

ويخفي صندوق الرسائل المكتشفة حديثا، رسائل تعتبرها مزعجة وغير مرغوب فيها، عبر عملية انتقائية، وفق ما ذكرت صحيفة « غارديان » البريطانية.

ويحول نظام الانتقاء دون توصل مستخدم « فيسبوك » برسائل من أشخاص لا يوجدون في قائمة أصدقائه على الموقع.

ويمكن الدخول بسهولة إلى علبة الرسائل المخفية في فيسبوك، أثناء الاتصال بالموقع عبر الحاسوب أو استعمال تطبيق « ماسنجر ».

وأتاح فيسبوك خاصية تمكن مستخدميه من المشاركة في عملية الانتقاء، وذلك عبر إخبار المستخدم بأن شخصا ما بعث له برسالة على فيسبوك، وبوسعه أن يقبل أو يرفض الاطلاع على مضمونها.