قوى ديمقراطية تستنكر منع أجهزة أمن غزة انعقاد مؤتمر وطنيون لإنهاء الانقسام

عبرت القوى الديمقراطية الفلسطينية اليوم السبت، عن استنكارها الشديد لقيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة بمنع انعقاد مؤتمر « وطنيون لإنهاء الانقسام » الذي كان من المزمع تنظيمه صباح اليوم.

وحسب القوى الديمقراطية، (الجبهة الشعبية / الجبهة الديمقراطية / وحزب فدا /حركة المبادرة الوطنية / وحزب الشعب) فالمؤتمر كان مقرراً أن يُعقد بمشاركة نواب وشخصيات وطنية تمثل عدد من القوى ومختلف القطاعات الجماهيرية والشعبية في قطاع غزة تسعى من أجل إنهاء الانقسام الذي بات يُلحق أفدح الضرر بشعبنا وقضيتنا الوطنية وقد أصبح إنهاءه ضرورة وطنية غير قابلة للتأجيل.

وأضافت القوى الديمقراطية في بيان صحفي تلقت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة عنه، أن مجموعة وطنيون لإنهاء الانقسام دأبت على التحضير لهذا المؤتمر منذ شهور وقد اطلعت كافة القوى على تحركها هذا، بما في ذلك الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة التي عادت مساء الخميس وسحبت موافقتها هذه دون إبداء أسباب مقنعة.

ودانت القوى الديمقراطية إجراء منع انعقاد هذا المؤتمر، معتبرةً ما جرى انتهاكاً مرفوضاً للحقوق والحريات العامة والخاصة ومساس غير مقبول بحرية الرأي والتعبير التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت القوى حركة حماس وأجهزتها الأمنية بالتوقف عن مثل هذا السلوك الذي يسهم في توتير الأجواء وإرباك العلاقات الوطنية في وقت نتطلع فيه جميعا للجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام وترى في هذه الخطوة تعارضا مع ادعاءات حركة حماس بالحرص على إنهاءه.