« إسرائيل » تحذر رعاياها من البقاء في تركيا لتهديدات خطيرة

حذر الاحتلال « الإسرائيلي »، المستوطنون الإسرائيليون من السفر أو البقاء في تركيا بسبب تهديدات وشيكة للاعتداء عليهم كما حدث سابقاً.

جاء ذلك عقب تقييم الأوضاع من هيئة مكافحة « الإرهاب » في ديوان رئاسة وزراء الاحتلال الليلة الماضية حيث أصدرت الهيئة تحذيرا صارما من خطر تعرض « الإسرائيليين » لاعتداء « إرهابي » في تركيا.

كما دعت الهيئة، « الإسرائيليون » كافة المتواجدين هناك إلى عدم زيارة المواقع السياحية المكتظة، ومغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن.

وطالبت هيئة الاحتلال، أفراد عائلات « الإسرائيليين » المتواجدين في تركيا إبلاغ أبنائهم بالتحذير الأمني الشديد.