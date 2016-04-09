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« إسرائيل » تحذر رعاياها من البقاء في تركيا لتهديدات خطيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 05:22 - 09 ابريل 2016
طائرة إسرائيلية طائرة إسرائيلية
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حذر الاحتلال « الإسرائيلي »، المستوطنون الإسرائيليون من السفر أو البقاء في تركيا بسبب تهديدات وشيكة للاعتداء عليهم كما حدث سابقاً.

جاء ذلك عقب تقييم الأوضاع من هيئة مكافحة « الإرهاب » في ديوان رئاسة وزراء الاحتلال الليلة الماضية حيث أصدرت الهيئة تحذيرا صارما من خطر تعرض « الإسرائيليين » لاعتداء « إرهابي » في تركيا.

كما دعت الهيئة، « الإسرائيليون » كافة المتواجدين هناك إلى عدم زيارة المواقع السياحية المكتظة، ومغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن.

وطالبت هيئة الاحتلال، أفراد عائلات « الإسرائيليين » المتواجدين في تركيا إبلاغ أبنائهم بالتحذير الأمني الشديد.

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