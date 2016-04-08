خدمات رفح بطلا للدوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة

أخيراً ابتسم الحظ لخدمات رفح، وتمكن من حصد القب بطل دوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة، عن جدارة واستحقاق وبأداء ثابت طوال مشواره في الذهاب والاياب، رغم ما تعرض له الفريق من إيقافات واصابات طوال الموسم .

خدمات رفح غير كل المفاهيم هذا الموسم، فقد تمكن الفريق عن جدارة واستحقاق من انهاء مرحلة الذهاب متصدراً، واستمر طوال مرحلة الاياب في الصدارة، وصولاً للتتويج الرسمي بطلاً للدوري مع نهاية الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة، بعد التعادل الإيجابي أمام مضيفه الصداقة الوصيف بهدف لكل فريق، حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة، مقابل 37 للصداقة الوصيف.

وصول الأخضر الرفحي إلى منصات التتويج، لم يكن وليد صدفة أو بضربة حظ، بل جاء نتاج جهد كبير، أولاً من إدارة النادي برئاسة كارم العطار، وثانياً من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمود المزين، القاسم المشترك لجميع الألقاب الأربعة التي احرزها النادي على مدار تاريخه اعوام 1996، 1998، 2006، 2015-2016 ، ونجوم الفريق بقيادة الموهوب وصائد البطولات النجم الموهوب سعيد السباخي هداف الفريق وصاحب هدف التتويج الأخير من النقطة البيضاء، لكنه بالتأكيد الهدف الأغلى له هذا الموسم لأنه جعله يحتفل بثالث بطولاته مع الأخضر.

خدمات رفح لم يخسر على مدار 21 لقاء سوى أمام فريق واحد هو نادي غزة الرياضي الذي فاز ذهاباً واياباً بواقع (4/0) في الذهاب، و(1/0) في الاياب، لكن مسيرة الفريق شهدت فوزه بـ 12 لقاءً مقابل 7 تعادلات وخسارتين، ويتبقى للفريق لقاء واحد أمام الجار شباب رفح يوم الأحد المقبل في ختام الدوري.