قوات الاحتلال تقتحم جبل المكبر و سلوان

اقتحمت قوات الاحتلال ، عصر الخميس، بلدة جبر المكبر جنوب القدس المحتلة، وذلك عقب استهداف مركبتين تابعتين لمستوطنين ولجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية بالمدينة المقدسة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجسر في بلدة جبل المكبر، وشرعت بأعمال تفتيش عن شبان بالمكان.

وأشارت إلى أن شبانًا أمطروا مركبة لجيش الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة مما اضطرها للانسحاب من المكان، قبل أن تصل تعزيزات أخرى من قوات الاحتلال وتشرع بأعمال التفتيش.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اقتحمت قوات الاحتلال حي « عين اللوزة » بعد رشق مركبة حراسة للمستوطنين مرت من المكان بالحجارة والقضبان الحديدية.