عمل خانيونس تنفذ لقاء حول مفاهيم السلامة مهنية بشركات انشائية

نفذت وزارة العمل - مديرية عمل خانيونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين لقاءً استهدف عدداً من مشرفي الصحة والسلامة المهنية الميدانيين والتابعين للشركات العاملة بمدينة حمد الاسكانية ، و يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تعزيز حقوق العاملين في الصحة والسلامة المهنية والممول من الوكالة الكاثوليكية للتنمية الذي ينفذه المركز منذ ثلاث سنوات.

وقد استعرض أ. عاطف صادق – رئيس قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل خانيونس – مفاهيم وعناصر السلامة والصحة المهنية ، مؤكداً على ضرورة توفير كل وسائل الحماية الشخصية لهذا الموضوع .,

,عرض صادق – صور وأحداث توضح مخاطر العمل وعدم الاهتمام بقضية السلامة المهنية ودور دائرة حماية العمل بالوزارة وعدد الحوادث التي يتم تسجيلها وآليات متابعتها مع الجهات المختصة

وأشار إلى أسباب الحوادث ونتائجها وآثارها الايجابية والسلبية على المصاب ، متمنياً بأن تسود السلامة المهنية بين صفوف العاملين أينما وجدوا

بدوره، تحدث محامي مركز الديمقراطية أ.علي الجرجاوي – عن طبيعة المشروع وأهميته ، وأن أحد أهدافه هو تغيير الثقافة السائدة بين صفوف العاملين وأن تصبح مفاهيم السلامة المهنية جزء من حياة العامل حفاظاً على روحه ، مستعرضاً الجوانب القانونية في قانون العمل واللوائح التنفيذية التي تتحدث عن مفاهيم السلامة المهنية .

وطالب الجرجاوي ممثلي الشركات والمشرفين على العاملين بالمشروع أن ينقلوا كل ما تم طرح في اللقاء للعاملين وأن يتم تطبيق مفاهيم السلامة المهنية وتشجيع العاملين على فعل ذلك ووضع لائحة جزاءات تطال المخالفين

كما تم تقديم عدد من الاستشارات القانونية من قبل الحاضرين حول الموضوع والتي تم الردود عليها ، كما طالب الحاضرين بمزيد من الدعم القانوني والتوعية لعدد أكبر من عاملي المشروع وتفعيل الدور الإعلامي لهذه القضية التي تمس حياة وروح العاملين

وفي نهاية اللقاء شكر الحضور المركز ووزارة العمل على أهمية اللقاء مؤكدين بأنهم سيعملون على إيصال كل معلومة لكل العاملين للنهوض بواقع وظروف العاملين نحو بيئة عمل خالية من الحوادث . يشار إلى أن مدينة حمد السكنية يعمل بها عدد من العاملين يقدر بحوالي (1500 عامل ) تقريباً وفي شتى المجالات وهي مدينة إنشائية و قد خصصت كل شركة عدد من المشرفين للرقابة على العاملين وتوعيتهم حول مفاهيم السلامة المهنية وتوجيههم نحو حمايتهم من مخاطر العمل .

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