وزارة الاتصالات تطلق أول مسابقة لأفضل تطبيق حكومي محمول

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس، مسابقة أفضل تطبيق حكومي محمول، الذي يعد الأول من نوعه في فلسطين.

وأعلن عن المسابقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الذي تنظمه جامعة خضوري، بعنوان « البحث والابتكار في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ».

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المسابقة تهدف الى توفير البيئة الثقافية والفنية المناسبة لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى المحتوى الرقمي العربي، وخاصة المحتوى الفلسطيني مما يتيح للرياديين الفلسطينيين وطلبة الجامعات وأصحاب الشركات الناشئة وغيرهم، فرصة التقدم بتطبيقات حكومية تخدم المواطنين وتساهم في توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبينت أن موضوع مجال تطبيقات المسابقة يتمثل في تطوير قطاع الخدمات المدنية للمواطنين، والخدمات الصحية والخدمات التعليمية، إضافة الى خدمات وتطبيقات حرة يستطيع أي مشارك أن يتقدم بها.

وأشارت إلى أن معايير الاختيار ستتم بناء على الابتكار وإمكانية الاستغلال التجاري واحتمالات النجاح (استدامة العمل) وتأثيرها الاجتماعي فيما يتعلق بتسهيل حياة المواطنين، من خلال تطبيقات خدمات أسهل، إضافة إلى توفير قيمة اجتماعية وكونه قابل للتكيف لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

وقالت الوزارة إنها ستقوم بتوزيع أربع جوائز نقدية قيّمة، حيث سيتم ترشيح تطبيق للفوز عن كل مجال في (أفضل خدمة مدنية، وأفضل خدمة صحية، وأفضل خدمة تعليمية، وأفضل خدمة حرة)، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس الموافق 4/8/2016.

ودعت الوزارة كافة الرياديين والموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات وكل من لديه الخبرة والكفاءة في مجال التطبيقات المحمولة، إلى التقدم لهذه المسابقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(http://mtit.pna.ps/innovation)

وقد حددت الوزارة نقطة اتصال بخصوص كافة الاستفسارات، ويمكن للمعنين الاطلاع على الموقع الرسمي أو المراسلة عبر [email protected]