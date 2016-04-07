هل سينجح اللقاء « الإسرائيلي » التركي اليوم في تطبيع العلاقات؟

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية صباح الخميس, أنه من المقرر أن يلتقي وفدا المفاوضات الإسرائيلي والتركي في أوروبا اليوم في محاولة أخرى للتوصل إلى اتفاق حول إعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ولم تحدد الإذاعة البلد الأوروبي الذي سيستضيف المفاوضات.

يذكر أن طإسرائيل" وتركيا تجريان منذ عدة أشهر محادثات لتطبيع العلاقات بينهما بعد التوتر الذي طرأ عليها إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالإغارة على السفينة التركية مافي مرمرة وهي في طريقها إلى قطاع غزة للتضامن مع سكانه عام 2010 ما أسفر عن استشهاد تسعة أتراك.

ولبت إسرائيل شرطين من بين ثلاثة وضعتها تركيا لتطبيع العلاقات وهما الاعتذار والموافقة على تقديم تعويضات غير أن تل أبيب تعارض فك الحصار عن القطاع.