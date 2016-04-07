ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

صرف العملات

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 03:57 - 07 ابريل 2016
صرف عملات صرف عملات
مشاركة

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الخميس على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.79شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.32 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.37 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.42 شيقل.

متعلقات