العبادسة: عباس أنقلب على المصالحة

قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى العبادسة إن « الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنقلب على اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع بين الفصائل في عام 2011 عبر تشكيله محكمة دستورية في ظل الانقسام ودون أي توافق ».

وأضاف العبادسة في تدوينة على فيس بوك: « اتفاق المصالحة الموقع بين الفصائل في عام ٢٠١١ اشترط التوافق في جميع القضايا مثل: تشكيل لجنة الانتخابات، تشكيل محكمة الطعن على الانتخابات وتشكيل الحكومة، وانعقاد الاطار القيادي، وانعقاد التشريعي، والبت في المراسيم الرئاسية وقوانين التشريعي بغزة ».

ودعا حركة حماس إلى « سحب ما توافقت عليه مع حركة فتح لاستمرار رئاسة عباس لأنه لم يلتزم بما تم التوافق عليه »، حسب قوله.