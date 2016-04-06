خلف: نأمل أن يترجم ما عرضته حماس لخارطة طريق متفق عليها وطنياً

صرح محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عقب اللقاء الذي عقد في مدينة غزة بين وفود قيادية من الفصائل الوطنية والإسلامية ووفد قيادي من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

وقال خلف: تلقينا دعوة من حماس لوضعنا بصورة اللقاءات التي جرت مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة مع المخابرات المصرية، وكذلك اللقاءات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف خلف: نبارك الأجواء الايجابية التي سادت اللقاءات مع الأخوة في مصر عبر فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية، علاقات الجوار والتاريخ المشترك الذي يربط فلسطين بمصر، انطلاقاً من الدور الرئيس الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، وانعكاسات هذه الأجواء على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سواء فيما يتعلق بفتح معبر رفح أو استئناف دور مصر في ملف المصالحة الفلسطينية والدور المصري في التخفيف عن معاناة شعبنا الفلسطيني جراء الحصار الإسرائيلي.

وعبر القيادي في الجبهة الديمقراطية عن أمله أن تنجح الحوارات الثنائية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنياً في 4 مايو أيار 2011 رغم ملاحظاتنا العديدة على الحوارات الثنائية السابقة التي لم تفلح في إسقاط الانقسام وتحقيق المصالحة لعدم توفر الإرادة الوطنية والضمانة اللازمة لذلك.

وشدد خلف على ضرورة أن تفضي حوارات المصالحة إلى خارطة طريق متفق عليها وطنياً لإنهاء الانقسام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.