« إسرائيل » ترفض طلباً بإطلاق سراح الرئيس السابق مبكراً

رفضت لجنة قضائية، الأربعاء، طلباً بإطلاق سراح الرئيس « الإسرائيلي » السابق موشيه كاتساف مبكراً، حيث يقضي منذ ديسمبر 2011 عقوبة بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

وقالت الوزارة في بيان، إن اللجنة قررت أن كاتساف الذي تولى رئاسة البلاد بين 2000 و2007 « لم يعرب عن أي ندم أو تعاطف مع ضحاياه » حول ما ارتكبه. وتابعت أن « المسجون يواصل نفي الوقائع والدفع ببراءته رغم الحكم الصادر بحقه ».

وأدين كاتساف (70 عاماً) بتهم اغتصاب موظفتين خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير للسياحة إبان تسعينات القرن الماضي، وتحرشات جنسية ورشوة شهود وعرقلة القضاء.



وقد استقال كاتساف من منصبه في يوليو 2007، ثم أودع سجن الرملة في 7 ديسمبر 2011 قرب تل أبيب. وكاتساف هو أول رئيس يودع السجن منذ الإعلان عن تأسيس الدولة عام 1948.

وطالب كاتساف بإطلاق سراحه بشكل مبكر، لأنه أمضى أكثر من ثلثي العقوبة حسب قوله.