وفاة طالبة في جامعة بيرزيت والعثور على جثة ممرض في حمام جامعة النجاح

عُثر صباح اليوم على جثة ممرض في مستشفى جامعة النجاح.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على بلاغ ورد للشرطة حول العثور على جثه ممرض من مخيم الفارعة في حمام قسم العناية بمستشفى النجاح بمدينة نابلس، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة وطواقم التحقيق والنيابة العامة إلى المكان حيث تم الكشف عليها من قبل النيابة والطبيب الشرعي وقرر تحويل الجثة للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة.

ومن جهة أخرى توفيت الطالبة في جامعة بيرزيت فاطمة نزار محمد مقداد (21 عاماً)، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث دهس مؤسف وقع يوم السبت الماضي 2/4/2016.

يشار الى أن الطالبة فاطمة هي من سكان بلدة بيتونيا، وتدرس الهندسة المدنية مستوى سنة رابعة، ودخلت غيبوبة بعد أن دهستها سيارة بالقرب من الهلال الأحمر الفلسطيني، أثناء ذهابها للاتفاق مع مكتب هندسي بخصوص التدريب العملي.