نبيل العربي يعترف: العرب لن يحلوا مشكلة فلسطين

قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قضية فلسطين هي القضية المركزية المحورية الأولى، وليس هناك شك في ذلك، أما أن تكون هناك أمور خطفت الأضواء فهذا موضوع آخر، عندما يكون هناك قتال وأناس يموتون، وأحداث كما قلت قد تعصف ببعض الدول، فإن هذا يجذب الانتباه، لكن القضية الأصلية التي لا تستطيع الدول العربية أن تحلها وحدها هي القضية الفلسطينية.

وأضاف في حواره مع صحيفة « الوطن السعودية » إن أي نزاع آخر يمكن أن تحله الأطراف، بما في ذلك سوريا رغم أن بها تدخلات من أطراف خارجية، إلا أنه يمكن للأطراف الداخلية أن تحلها، يمكن للأطراف الداخلية السورية أن تحل مشكلة بلادها، ويمكن للأطراف الداخلية الليبية أن تحل مشكلتها، لكن الأطراف العربية لا تستطيع وحدها أن تحل مشكلة فلسطين.

وبرر ذلك بأن مشكلة فلسطين بها قواعد وضعها مجلس الأمن والأمم المتحدة، مثل أنه لا بد من الانسحاب ولا بد من مراعاة الأمن بالنسبة للطرفين، هذه كلها أمور ثابتة، لكن المهم كيف تجمعهم وكيف يتم حلها، ولا أتفق مع القول بأن قضية فلسطين لم تعد مهمة للعرب، فهي قضية مهمة والعمل مستمر فيها، ونحن نبحث موضوعات القضية الفلسطينية بصورة مستمرة، ربما لا يحتل ذلك العناوين الكبرى في الصحف، لكن البحث فيها مستمر، لأنه في نهاية المطاف أنت مضطر لأن يكون المجتمع الدولي هو الذي يظهر في هذا الموضوع، وكلنا نعلم أن المجتمع الدولي، فيما يتعلق بإسرائيل، لا بد أن تكون هناك موافقة أميركية أو ضوء أخضر من أميركا على الأقل إن لم تكن هناك موافقة صريحة منها.