بلدية الاحتلال تدمر « حديقة تخلد ذكرى الشهداء » بالقدس

أقدمت بلدية وشرطة الاحتلال في القدس، اليوم على هدم حديقة أقيمت لذكرى 47 شهيدا سقطوا في القدس منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي حتى اليوم.

يذكر أن الحديقة قد أقيمت قبل 3 أسابيع، ووجهت الدعوة لزيارة المكان، وغرس أشجار زيتون على أسماء الشهداء، وتم تعليق صورة شهيد بجانب كل شجرة.

وقامت الشرطة بتدمير الحديقة بادعاء أنها أقيمت في منطقة عامة وبدون ترخيص. كما نقل عن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، قوله إنه يرحب بما قامت به الشرطة في راس العامود، باعتبار أن ذلك نشاط ضد كل « مظاهر التحريض ودعم الإرهاب ».

وقامت باقتلاع الأشجار التي غرست في المكان، وإزالة صور الشهداء. وباشرت الشرطة التحقيق بهدف الوصول إلى المسؤولين عن إقامة هذه الحديقة.

وادعت الشرطة والبلدية أن الحديث عن « نشاط يمجد منفذي عمليات القتل والإرهاب، وفيه تشجيع على أعمال العنف والإرهاب ».