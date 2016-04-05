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الطائرات الايرانية ليست بحاجة للأجواء السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:21 - 05 ابريل 2016
طائرة مدنية ايرانية طائرة مدنية ايرانية
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رد ابراهيم مرادي المدير العام لرقابة الطيران في شركة المطارات الايرانية علي ما أعلنته أوساط سعودية مؤخرا بأنها منعت الطائرات الايرانية من عبور أجوائها، وقال إن شركات الطيران الايرانية ليست بحاجة الي عبور الاجواء السعودية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد مرادي في حديثه لمراسل 'ارنا' على أنه لا توجد أي شركة ايرانية تستخدم الأجواء السعودية في رحلاتها، وأن شركتي 'ماهان' و'ايران اير' الايرانيتين اللتين كانتا لديهما رحلات الي الدمام توقفت رحلاتهما بعد قطع العلاقات مع السعودية.

وبشأن الرحلات الجوية الايرانية الي الدول الأفريقية، نبه مرادي الى أن الشركات الايرانية لاتخطط في الوقت الراهن بتسيير رحلات الى الدول الأفريقية وبالتالي ليست بحاجة أيضا لعبور الأجواء السعودية، ومن هنا فان قرار المجلس السعودي للطيران بمنع الطائرات الايرانية من عبور الأجواء السعودية لا يؤثر على الطيران الايراني.

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