إدارة سجن النقب تمنع الوجبات الخاصة للأسرى المرضى

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء؛ أن إدارة سجن النقب الصحراوي أبلغت الأسرى المرضى الذين يتلقون وجبات خاصة؛ بأنها قررت إيقاف تزويدهم بالوجبات الخاصة بهم؛ وعليه فإن الأسرى المرضى سيتلقون وجبات عادية شأنهم شأن باقي الأسرى.

وأفادت المؤسسة أن عدد من الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض السكري والضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؛ هم بحاجة إلى نوعيات غذاء معينة تساعدهم على التعايش مع تلك الأمراض لاسيما مع سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى في السجون.

واستنكرت مؤسسة مهجة القدس قرار إدارة سجن النقب واعتبرته جريمة جديدة بحق الأسرى المرضى؛ مطالبة مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الحرية والعلاج.