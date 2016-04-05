تونسي يمنح جائزة نوبل للسلام للأسير البرغوثي

منح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فاضل موسى جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الرباعي الراعي للحوار في تونس مؤخرا، للأسير مروان البرغوثي.

وأوضحت وكالة « وفا » أن موسى سلم الجائزة بالنيابة لفدوي البرغوثي لتسلمها لزوجها في سجنه، بحضور سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم، والسفير المناوب عمر دقة.

جاء ذلك خلال الاحتفال المركزي الذي أقامته السفارة مساء أمس، في قاعة المركز الثقافي والرياضي بالمتنزه السادس، بحضور الأمناء العامين للأحزاب التونسية، وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وعن الرباعي الراعي للحوار التونسي، وممثل عن نقابة أساتذة التعليم الثانوي، وعن رابطة حقوق الإنسان التونسية ونقابة الصحفيين التونسيين، وعدد من الشخصيات والأساتذة وطلبة فلسطين الدارسين بالجامعات والمعاهد والكليات التونسية، وكوادر سفارة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد كبير من السفراء العرب وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بتونس.

وأكد موسى في كلمة له بالمناسبة، أن كل الأيام الفلسطينية هي يوم الأرض ويوم الأسير حتى يتحقق لهذا الشعب إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن الرباعي وخلال كل زياراته لأوروبا بعد حصوله على جائزة نوبل أكد أن لا سلام في العالم دون تحقيقه في أرض السلام فلسطين، وسيواصل العمل بذلك في كل المحافل والمواقع، كما أعلن نيابة عن الرباعي الراعي للحوار انخراط الرباعي في الحملة الدولية لمنح المناضل مروان البرغوثي جائزة نوبل للسلام .

الفاهوم قدم بدوره الشكر لتونس رئيسا وحكومة وشعبا على كل مواقف الدعم والتأييد والمساندة، شارحا محاولات الاحتلال المحمومة لنزع هوية شعبنا واجتثاثه من أرضه والتي تكسرت على صخرة صمود هذا الشعب وتضحياته، وبمواقف الدعم من الأشقاء والأصدقاء.

من جانبه قال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى « نحن نتلمس هنا على أرض تونس خطوات الراحل ياسر عرفات وأضرحة شهدائنا القادة، حيث صمد فينا حب تونس وأصبحنا كشعبين عاشقين، داعيا إلى صياغة كلمات أغنية من تونس احتفاء بأسرانا الأبطال، تشق عمام السماء إلى كل دول العالم من أجل فلسطين وحرية شعبها، شاكرا لتونس أنها أول دولة عربية تحتفل بيوم الأسرى تطبيقا لقرارات القمة العشرين العربية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للمتابعة العربية محمد بركة »أن شعبنا متمسك بأرضه بعد أن دق جدار الخزان ليقول نحن هنا في أرضنا نحافظ عليها ونحفظها وليس منة من الاحتلال بل غصبا عنه صخرة تحقق المستحيل على ما تبقى من أرضنا".

كما تحدث طلبة فلسطين فرع تونس بكلمة أشادوا فيها بصمود أهلنا وشعبنا ضد الاحتلال وببسالة معتقلينا اللذين يدفعون ثمنا باهظا لحرية أرضنا وشعبنا.

وفي الختام قدم وفد فلسطين برئاسة الوزير قراقع، والفاهوم هدية رمزية للرباعي الراعي للحوار ممثلا برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أعقبه تقديم فيلم وثائقي عن يوم الأرض، كما قدمت فرقة مخيم عسكر ( مشاعل فلسطين ) وصلة من تراث فلسطين، فيما قدمت فرقة عدنان الهلالي، عاشق فلسطين أغاني وطنية على أشعار محمود درويش.