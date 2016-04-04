محكمة الاحتلال تصدر (53) أمراً إدارياً جديداً بحقّ الأسرى

أصدرت سلطات الاحتلال (53) أمراً إدارياً بحقّ أسرى في سجون الاحتلال، بذريعة الملف السرّي.

وأشار نادي الأسير اليوم إلى أن مُدد الأوامر تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات، لافتاً إلى أن من بينها (25) أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري، ومنها تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسيرة سعاد ارزيقات (22 عاماً)، من بلدة تفوح قضاء الخليل.

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.