« جوزيه مورينيو »مرشح لتدريب المنتخب السوري

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يحاول التفاوض مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وجاء في بيان نشر على صفحة الاتحاد السوري لكرة القدم : “بعد اجتماع ثلاثي ضم رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم صلاح الدين رمضان ونائب رئيس الاتحاد السوري رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ومدير المنتخب الأول فادي الدباس والأمين العام للاتحاد السوري لكرة القدم قتيبة الرفاعي، تم الاتفاق على إرسال عرض رسمي للشركة صاحبة الوكالة بالتفاوض عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب المنتخب السوري لكرة القدم في الفترة القادمة”.

ويبدو أمر التعاقد مع مورينيو شبه مستحيل بالنظر إلى الأجر العالي الذي يتقاضاه مدرب تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق بالإضافة إلى الظروف المأساوية التي تمر بها سوريا.

وتأهل منتخب سوريا إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا بالإضافة إلى تأهله إلى بطولة آسيا 2019 في الإمارات.

وكان عقد المدرب السابق فجر إبراهيم انتهى مع الاتحاد السوري لكرة القدم بعد مباراة اليابان في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية والتي تلقى بها منتخب سوريا هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة.