الخارجية الروسي تلتقي مشعل ومسؤولين قطريين في الدوحة

عقد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم (الاثنين) بالدوحة لقاءات منفصلة مع مسؤولين قطريين، ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل، وبحث معهم التسويات السياسية بالشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني استقبل في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة اليوم المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

واجتمع بوغدانوف كذلك مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، أجرى بوغدانوف لقاءات منفصلة بكل من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، والرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم.

وذكر البيان أن لقاء بوغدانوف ومشعل ركز على عملية التسوية الشرق أوسطية والوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكدا أهمية الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية كشرط أولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

كما تبادل الجانبان الآراء حول جملة من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، مع التركيز على عملية تسوية الأزمة السورية.